Grote belangstelling voor meningokokkenprik in Amsterdam

In Amsterdam is veel belangstelling voor de 16.000 prikken die de GGD uitdeelt tegen de infectieziekte meningokokken. Er staat een lange rij voor de RAI, het conferentiecentrum in Amsterdam-Zuid waar dat gebeurt, meldt NH Nieuws.

De GGD wil dat meer Amsterdamse kinderen zich laten inenten tegen de ziekte. Uit recente cijfers blijkt dat slecht 77 procent van de kinderen in de hoofdstad is gevaccineerd, landelijk is dit 86 procent.

Meningokokken

Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De infectie kan leiden tot bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel kan ontwikkelen tot een shock. Die is vaak dodelijk. Het aantal mensen met de levensgevaarlijke ziekte loopt de laatste jaren op: van gemiddeld 4 per jaar in 2015 naar zo'n 103 per jaar nu.

Er zijn verschillende typen meningokokken, maar in Nederland worden mensen vooral ziek van de typen B, C, W en Y. De infectieziekte kostte afgelopen jaren meerdere kinderen het leven.

De actie van de GGD loopt nog tot 20.00 uur vanavond. Tot die tijd hebben Amsterdamse kinderen dus nog de tijd om een prik te halen.