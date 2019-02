Scholiere uit Gouda overleden aan besmettelijke meningokokkenziekte

Een scholiere uit Gouda is overleden aan de meningokokkenziekte. Dat meldt de GGD.

Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Daar is ze overleden. Iedereen die recent intensief contact met haar heeft gehad, is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. Om hoeveel personen dat gaat, is niet duidelijk.

Het gaat om een leerlinge van het Coornhert Gymnasium. Zij zat in de zesde klas. Vanochtend zijn haar klas en de rest van de school ingelicht. De rector zegt tegen Omroep West dat er met verslagenheid is gereageerd. "Er heerst enorm veel verdriet. We hebben een aparte ruimte ingericht om de leerling te herdenken."

Besmettelijk

Meningokokkenziekte is besmettelijk. Mensen krijgen het door een bacterie. De kans dat mensen ziek worden na een besmetting, is klein. Gebeurt dat wel dan kan het leiden tot hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Jaarlijks krijgen 140 mensen de ziekte. Ongeveer 20 daarvan overlijden eraan, zegt de GGD.

Iemand met meningokokkenziekte kan snel erg ziek worden. Dat gebeurt soms binnen enkele uren. Klachten kunnen bijvoorbeeld hoge koorts, hoofdpijn, braken en een stijve nek zijn. De GGD roept mensen op alert te zijn en direct contact op te nemen met de huisarts bij klachten.