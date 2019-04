'In de VS hebben ze geen koningin, dus is Beyoncé dat geworden'

Een belangrijk aspect van het opbouwen van een imago is het inspelen op wat populair is, legt Van Veen uit. "Je kijkt naar de topics van het moment. Je merkt nu bijvoorbeeld dat steeds meer jonge vrouwen er goed uit willen zien, maar ook goed willen zijn in hun werk. Ze willen een plek als vrouw in de maatschappij, niet als een vrouw die zich moet aanpassen. Daar speelt Beyoncé op in. Dat topic pakt ze op, maar ze staat ook achter dat feminisme."

Beyoncé heeft in de loop van haar carrière meerdere keren aan rebranding gedaan, is te lezen in een analyse van Huffington Post.

1997 - zangeres in Destiny's Child: imago van krachtig sekssymbool - vooral vrouwelijke fans wilden zich met haar identificeren.

2003 - soloartiest: samenwerking met invloedrijke hiphopartiest Jay Z.

2008 - Sasha Fierce: alter ego en tussenimago tussen krachtig sekssymbool en hardwerkende sterke vrouw.

2010 - 'Sasha Fierce is dead': Beyoncé verschuilt zich niet meer achter haar alter ego en werkt aan imago als sterke vrouw.

2013 - Mrs Carter: Beyoncé trouwt met Jay Z en is zwanger - haar imago als moeder en echtgenoot, naast dat van hardwerkende artiest.

2016 - activist, filantropist en feminist: Beyoncé wil niet meer alleen een popster zijn, maar ook een icoon dat iets toevoegt aan de wereld.

"Als artiest trek je vaker een ander thema naar je toe zodat je weer in de publiciteit komt", zegt Van Veen. "Mensen vinden het belangrijk dat je er mooi uitziet als artiest, zodat ze tegen je op kunnen kijken, maar als je ook positieve dingen doet voor de wereld gaan ze je meer waarderen. Zo krijg je ook een andere doelgroep die naar je muziek gaat luisteren."

Belangrijk is volgens Van Veen dat Beyoncé ook achter die thema's staat en ze belangrijk vindt. Zo is de artiest een activist voor zwarte burgerrechten en maakt ze zich sterk voor de Black Lives Matter-beweging.

"Een artiest wordt inhoudelijker naarmate hij of zij ouder wordt", zegt ze verder. Beyoncé is een rolmodel in veel facetten. "Ze is een moeder, zakenvrouw, filantropist, feminist, activist en een hele goede artiest. Je kunt haar goed vinden of je nou een wit of zwart bent, man of vrouw."