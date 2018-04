Beyoncé schrijft geschiedenis met optreden Coachella

Honderdduizenden liefhebbers vergapen zich dit én volgend weekend aan mode en muziek op het festival Coachella in het Californische Indio, een van de grootste festivals ter wereld. Met toch wel een heel bijzonder optreden van Beyoncé, afgelopen avond. Ze is sinds haar optreden trending onder de titel #Beychella en er wordt op sociale media vol lof over haar optreden gesproken, dat in de VS als historisch wordt bestempeld.

Beyoncé is de eerste zwarte vrouw die als hoofdact op het festival een optreden gaf. En daarmee verraste ze direct. Zo zong ze haar nummer Crazy in Love terwijl ze begeleid werd door een enorm orkest en een dansgroep, bestaande uit alleen maar zwarte mensen. Later kwam ze nog met een optreden van Lift Every Voice, ook wel bekend als het 'black national anthem'. Het gebruik van citaten uit de wereldberoemde speech Who Taught You to Hate Yourself van de burgerrechtenactivist Malcolm X maakte haar optreden compleet, zeggen recensenten.

Het is niet voor het eerst dat Beyoncé zo'n statement maakt. Bij het optreden van haar in de half-time show van de Amerikaanse Superbowl in februari 2016 bracht ze haar nieuwe single Formation ten gehore, een lied dat refereert aan de Black Lives Matter-beweging. Bovendien waren al haar danseressen in het zwart gekleed, hun afrokapsels voorzien van zwarte baretten. Ze balden hun vuist en vormden een X op het veld, wat ook deed denken aan Malcolm X en de Afro-Amerikaanse organisatie Black Panthers.