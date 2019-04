'Korter douchen loont, maar minder vlees eten zet echt zoden aan de dijk'

Maar het grootste gedeelte van het water dat nodig is voor de landbouwproducten die wij eten, komt uit gebieden waar waterschaarste heerst. "Minder vlees eten zet dus echt zoden aan de dijk, vanwege al het water dat wordt gebruikt voor het maken van veevoer, ook in waterschaarse gebieden zoals de VS, Brazilië en Argentinië waar veel soja voor onze dieren wordt verbouwd. Daar dalen grondwaterstanden of komen rivieren deels droog te staan."

Cultuur van overvloed

Voor veel Nederlanders is het moeilijk om zuiniger aan te doen met al dan niet schaarse producten, omdat we gewend zijn aan een cultuur van overvloed, zegt onderzoeker Shivant Jhagroe van de Universiteit Leiden. "In veel andere landen is het hard werken om überhaupt schoon drinkwater in huis te krijgen, maar in Nederland kunnen we gewoon de kraan openzetten en we hebben schoon drinkwater. Bij droogte wordt ineens duidelijk dat leveranciers moeite kunnen hebben om water te blijven leveren."

Jhagroe deed afgelopen jaren aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek naar energieverbruik. Daaruit bleek dat mensen niet van plan zijn bepaalde routines te veranderen als ze daarbij moeten inleveren op comfort of hygiëne. "Bij schoonmaken en de was doen was men wel bereid om iets te veranderen op momenten dat de energie goedkoper is, maar bij koken en de oven gebruiken niet. Ik denk dat voor douchten hetzelfde geldt."