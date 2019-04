Netflix: genoeg ruimte voor Disney en Apple op streamingmarkt

Bijna 150 miljoen mensen wereldwijd hebben een betaald abonnement bij Netflix. Het afgelopen kwartaal kwamen er bijna 10 miljoen klanten bij.

Netflix zegt dat deze groei de grootste is in de geschiedenis van het bedrijf. De omzet kwam uit op 4,5 miljard dollar, tegen een winst van 344 miljoen.

Drukker op de markt

De markt waar Netflix in opereert wordt steeds drukker. De afgelopen tijd hebben twee grote andere partijen ook ambities in de streamingmarkt kenbaar gemaakt: Apple en Disney.

Volgens het Californische videoplatform is er weinig aan de hand: "We verwachten niet dat deze nieuwe partijen een effect zullen hebben op onze groei [... ]. We geloven dat er veel behoefte is aan het kijken van goede tv-series en films en Netflix bedient slechts een klein deel van deze doelgroep." Ook benadrukt het bedrijf dat ze verschillende dingen aanbieden.

Concurreren om ogen kijker

Ook al bieden de partijen misschien uiteenlopende diensten aan en ziet Netflix dus voldoende ruimte de markt, het is wel de vraag hoeveel gebruikers bereid zijn te betalen voor de videodiensten. Daarnaast concurreren de partijen om de ogen van de kijker; iemand kan tenslotte maar één programma tegelijk zien.

De echte effecten van de nieuwe concurrenten zullen pas vanaf het vierde kwartaal dit jaar of eerste kwartaal van volgend jaar te zien zijn. Apple komt naar verwachting in de herfst met zijn aanbod en Disney volgt in november.