Klok Amsterdams paleis al 40 jaar zoek

"Toen hij ons vroeg waar de klok was, bleek hij al sinds 1979 niet traceerbaar", zegt Judith van Gent van het Amsterdam Museum. "Bij een controle van het bruikleen constateerde een collega destijds dat de klok er niet meer was. Hij heeft nog wel gezocht, maar niets gevonden."

Volgens Van Gent werd er navraag gedaan bij klokkenmaker Eysbouts, die in 1949 nieuwe klokken voor de Krijtberg had geleverd, bij de afdeling Openbare Werken, bij het Nationaal Beiaard Museum en het Nederlands Klokkenmuseum. Allemaal tevergeefs. "Bij ons staat hij sindsdien als vermist in de boeken."

Jammer, vindt Van Gent. Kort na de oorlog oordeelde het museum nog dat de klok "musikale noch kunsthistorische of historische beteekenis van eenig belang" had, maar inmiddels denkt de instelling daar anders over. "Het is toch een historisch beladen klok, met een prachtig verhaal."

Van Tussenbroek is het met haar eens. "Het was een mythisch gebouw, dat paleis. Het heeft nog altijd een plek in het collectieve geheugen. Het zou mooi zijn als er een tastbaar overblijfsel is, meer dan alleen de verhalen en foto's."