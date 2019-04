Dit raam lijkt heel ('Een wonder!'), wat is er over van andere schatten Notre-Dame?

De Notre-Dame huist eeuwenoude relikwieën, kunstwerken en ambachten. Deskundigen vrezen dat een deel daarvan onherstelbaar beschadigd is door de verwoestende brand van gisteravond. Volgens correspondent Frank Renout is zo'n 30 procent van het interieur van de kathedraal gered, "wat zou betekenen dat 70 procent verloren is gegaan".

Over welke onderdelen en kunststukken de vuurzee hebben doorstaan wordt steeds meer duidelijk. Zeker is dat drie belangrijke relikwieën van Christus - de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de kruisiging - zijn veiliggesteld.

Dat juist die relikwieën zijn gered is geen toeval, zegt kunsthistorica Sanne Frequin. Zij is gespecialiseerd in de Middeleeuwen en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. "De relikwieën zijn het allerbelangrijkste bezit van de kerk. Vaak worden ze bewaard in het altaar, in een kluis of in een aparte kamer naast de kerk. En is er een relikwiebewaarder die ze in noodgevallen veilig moet stellen."

Ook het beroemde orgel met bijna 8000 pijpen zou behouden zijn gebleven, net als een 13e eeuws Mariabeeld ('Notre Dame').