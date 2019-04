'Asperges komen massaal de grond uit na warme weken in februari'

'Het witte goud' worden ze ook wel genoemd: asperges. Maar dat ging afgelopen week niet helemaal op. De prijs die aspergetelers kregen voor hun groente, bereikte vorige week een absoluut dieptepunt: 3,50 euro per kilo.

In vergelijking met afgelopen jaar zijn de aspergeprijzen een stuk lager, bevestigt algemeen directeur Michiel van Ginkel van veiling ZON. "Ik begrijp de onrust wel, zeker omdat vorig jaar echt een slecht jaar was. De telers hopen nu op betere tijden."

Inmiddels is de prijs zich iets aan het herstellen. Gisteren deed een kilo asperges op de ZON-veiling in Venlo alweer bijna zes euro. De branche hoopt dat de prijzen verder zullen oplopen in aanloop naar Pasen.

Seizoen steeds vroeger

Volgens telers ligt het huidige aspergeseizoen twee à drie weken voor op vorig jaar. "In februari van dit jaar hadden we natuurlijk opeens twee weken met 20 graden", zegt teler Lauran Geurts in Oirlo. "Ja, dan denken die planten: goh, ik kom. Ik ga beginnen met groeien. En zo kwam er opeens een hausse aan asperges boven de grond. De natuur laat zich niet regelen, hè."

En veel aanbod betekent lage prijzen. Maar Geurts vindt dat niet heel erg: "Een boer wil altijd meer, een hogere prijs, maar mij hoor je niet klagen."

Consument merkt weinig

Overigens merkt de consument weinig van de lage prijzen van afgelopen week. Online verkochten supermarkten als Albert Heijn en Jumbo gisteren een halve kilo asperges voor 5,99 euro. Dus per kilo bijna 12 euro. Dat is andere koek dan 3,50 euro, die de telers vorige week vingen.

Van Ginkel: "Ja, grote afnemers als de supermarkten hebben vaste prijzen. Die worden vaak vastgesteld voor het hele seizoen. Dus er is niet direct een relatie tussen wat vandaag geleverd wordt en de prijzen in het schap." Echt enthousiast is hij niet over wat telers krijgen: "Wij vinden dat we voor het product dat we leveren meer zouden moeten krijgen."

Overschot aan asperges

Een overschot aan asperges wordt overigens ook in de hand gewerkt door een sector die enorm groeit, blijkt uit cijfers van het CBS. Iedereen lijkt zich te storten op het witte goud. Het oppervlak waarop asperges worden verbouwd, groeide tussen 2007 en 2017 met maar liefst 61 procent: van 2065 hectare naar 3322 hectare.

Teler Geurts in Oirlo vindt het allemaal wel veel. "Als een aantal telers zou stoppen, zou dat mij wel goed uitkomen", zegt hij met een glimlach. Binnen de Europese Unie staat Nederland op de vijfde plaats als het gaat om de productie van asperges. In Duitsland, Spanje en Italië worden de meeste asperges geteeld.