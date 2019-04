Eerste aflevering eindstrijd Game of Thrones breekt records

De hitserie Game of Thrones blijft maar records breken. 17,4 miljoen mensen keken in Amerika via betaalzender HBO naar de eerste aflevering van het achtste en laatste seizoen.

Dat is meer dan de eerste aflevering van het vorige seizoen, toen keken 16,1 miljoen mensen. De finale van dat seizoen werd gezien door 16,9 miljoen kijkers. Voor HBO Now, de abonnementsvorm voor mensen die HBO niet op de kabel hebben, was het zelfs de drukste streamingavond ooit.

Het valt de zender op dat steeds meer mensen kijken door de aflevering te streamen. Vergeleken met de finale van het zevende seizoen is het streamingpubliek bij HBO bijna verdubbeld.

Nog meer kijkers

De cijfers die de betaalzender bekendmaakt, gaan over het aantal kijkers op de avond dat de aflevering beschikbaar komt. Gemiddeld loopt het aantal kijkers per aflevering voor Game of Thrones op tot 32,8 miljoen.

In totaal hebben waarschijnlijk veel meer mensen naar het begin van de eindstrijd in de Zeven Koninkrijken gekeken, want Game of Thrones is al jaren de serie met de meeste illegale downloads.

Afkicken of niet?

Op 19 mei komt de seizoensfinale beschikbaar op de HBO-platformen en dan zal het afkicken worden voor de fans die al sinds 2011 aan Game of Thrones verknocht zijn. Het betaalkanaal zal dan naar manieren moeten zoeken om abonnees binnenboord te houden.

Er wordt binnen HBO al gepraat over verschillende spinoffs, "maar de vraag is: hoeveel is te veel", zegt hoofd programmering Casey Bloys. In juni wordt de pilot van een nog naamloze spinoff opgenomen met Naomi Watts in de hoofdrol. "Daar verwachten we veel van", zegt Bloys. "Maar het is niet zo dat dit een vervolg wordt. Dit is iets heel anders, we proberen niet weer dezelfde show te maken."