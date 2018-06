HBO bestelt proefaflevering van Game of Thrones-spinoff

Er komt mogelijk een nieuwe serie van Game of Thrones. Het Amerikaanse televisienetwerk HBO heeft een proefaflevering besteld van een nieuwe serie die zich duizend jaar voor het huidige verhaal moet afspelen.

Als de proefaflevering HBO bevalt, komt er mogelijk een serie over "het verval van de wereld na de gouden eeuw van helden tot het donkerste uur", schrijft het netwerk. De voorouders van personages die in de huidige serie strijden om de macht, zouden ook in de spinoff een belangrijke rol spelen gaan spelen. HBO zou zo'n 50 miljoen dollar per seizoen voor de nieuwe serie over hebben.

Onder meer George R.R. Martin en de Britse schrijfster Jane Goldman zijn betrokken bij de proefaflevering. Martin is de schrijver van de A Song of Ice and Fire-boeken, waar de televisieserie op is gebaseerd. Goldman is vooral bekend als de scenarioschrijver van de films X-Men: First Class en de Kingsman-films.

Het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones wordt in 2019 uitgezonden. Wanneer de nieuwe serie moet beginnen, is nog niet bekend. Vorig jaar maakte George R.R. Martin bekend dat hij met zeker vier andere schrijvers nadenkt over nieuwe aan Game of Thrones-gerelateerde series. Daarover is nog niets bekendgemaakt.