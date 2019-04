Nieuw ICT-debacle bij overheid, project bij NVWA gestaakt

De ontwikkeling en invoering van een nieuw ICT-systeem voor de voedselwaakhond NVWA is per direct stopgezet. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat dat het project veel meer geld gaat kosten dan gepland en dat ook de deadline niet wordt gehaald. Bovendien zullen de doelen van het programma, dat toezichthouders had moeten gaan helpen bij hun werkzaamheden, niet worden gehaald.

Minister Schouten liet Bureau ICT-toetsing (BIT) onderzoek doen naar het systeem. Uit dat onderzoek blijkt dat zowel de meerkosten als de vertraging nog erger zijn dan gedacht.

Voor het project was oorspronkelijk 36 miljoen euro uitgetrokken, maar vorig jaar bleek al dat de kosten zouden oplopen tot minstens 95 miljoen euro. Bovendien zou het nieuwe ICT-systeem pas in 2021 klaar zijn, bijna twee jaar later dan gepland.

Toekomstbestendig

Van de 95 miljoen euro is het grootste deel al uitgegeven. Schouten gaat nu samen met de NVWA bekijken "hoe de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, zo goed mogelijk benut kunnen worden". Ook wil ze bekijken hoe bestaande ICT-systemen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden.

Het is zeker niet de eerste keer dat een ICT-project bij de overheid veel duurder uitvalt. In 2014 deed een parlementaire commissie onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Die concludeerde dat het Rijk de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft en dat het geheel van ICT-organisaties bij de Rijksoverheid chaotisch en ondoorzichtig is.

De commissie schatte toen dat er jaarlijks 1 tot 5 miljard euro werd verspild. Afgesproken werd dat die projecten voortaan vooraf getoetst zouden worden.