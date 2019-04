Moordenaar 'oma Toni' moet terug naar Irak

De man die de 96-jarige 'oma Toni' doodstak, moet zo snel mogelijk terug naar zijn geboorteland Irak. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

Vinwar 'Vino' H. stak in 2015 uit het niets Toni Heeremans-de Jong meerdere malen in haar hoofd en buik. Zij liep toen in de Amsterdamse buurt de Pijp. H. kreeg voor de willekeurige moord tbs met dwangverpleging opgelegd. De man kreeg geen gevangenisstraf, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Wel werd zijn verblijfsvergunning ingetrokken.

Tegen die beslissing ging de Irakees in beroep. Volgens zijn advocaat heeft H. niemand om op terug te vallen en is het de vraag of de behandeling in Irak wordt voortgezet.

Voldoende onderbouwing

Nu heeft de rechtbank bepaald dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de verblijfsvergunning mocht intrekken. Ook mocht de IND hem een inreisverbod van tien jaar opleggen.

Volgens de bestuursrechter heeft de IND de beslissingen voldoende onderbouwd. "De IND motiveerde haar besluit onder meer door te wijzen op de ernstige bedreiging die de man voor de samenleving vormt", aldus de rechtbank. H. is sinds 2000 in Nederland.