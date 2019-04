Oud-VW-topman Winterkorn aangeklaagd om dieselschandaal

Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft vijf (oud-)leidinggevenden van Volkswagen aangeklaagd voor het dieselschandaal bij de automaker. Een van de verdachten is voormalig bestuursvoorzitter Martin Winterkorn.

De vijf worden ervan verdacht dat ze zich tussen 2006 en 2015 schuldig hebben gemaakt aan een "bijzonder ernstige vorm van bedrog" en overtreding van de mededingingswet. Enkele van hen, onder wie Winterkorn, is ook belastingontduiking en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

Winterkorn stapte in september 2015 op bij Volkswagen, kort nadat het schandaal in de VS aan het licht was gekomen. Volgens de aanklagers wist hij al sinds mei 2014 dat er met software van Volkswagens met dieselmotoren was geknoeid om ze aan milieueisen te laten voldoen.

Geknoeid

Tussen 2007 en 2015 bracht Volkswagen wereldwijd 10,7 miljoen auto's op de markt die op de weg meer schadelijke stoffen uitstootten dan in testsituaties. Door het gebruiken van sjoemelsoftware konden de auto's milieukeuringen met goed gevolg afleggen. De Volkswagen-topman in de VS, Oliver Schmidt, werd vorig jaar tot een gevangenisstraf van zeven jaar veroordeeld.

Vorig jaar legde de Duitse staat vanwege het schandaal Volkswagen een boete van 1 miljard euro op. In Nederland moest het bedrijf een boete van 450.000 euro betalen. In tal van andere landen lopen rechtszaken tegen de autofabrikant.