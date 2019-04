Fyra-meevaller: NS krijgt nog eens 21 miljoen euro van Italianen

De Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda heeft nog eens 21 miljoen euro overgemaakt aan de Nederlandse Spoorwegen in verband met het terugsturen van de Fyra-treinen.

De NS kreeg in 2014 125 miljoen euro terug voor de zestien bestelde Fyra's. Afgesproken werd dat daar nog maximaal 21 miljoen euro bij zou komen, als de Italianen een nieuwe koper zou vinden. Dat is gelukt. De nieuwe eigenaar is de Italiaanse spoorwegmaatschappij Trenitalia.

De Fyra zou de hogesnelheidsdienst tussen Amsterdam en Brussel onderhouden. De eerste rit werd in 2012 gemaakt, maar al snel kwamen er allerlei gebreken aan het licht, waarna de NS de treinen van het spoor haalde.

Nu NS nog eens 21 miljoen euro voor de treinen terugkrijgt, daalt het verlies dat op de treinen is gemaakt naar 67 miljoen euro.