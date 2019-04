Laatste Europese hobbel is genomen: copyright-richtlijn komt er definitief

De richtlijn betekent volgens auteursrechtenorganisaties een overwinning. Zij strijden al jaren voor een betere vergoeding van artiesten op het moment dat hun werk op internet terechtkomt. Daar moet deze richtlijn in gaan voorzien. Er was met name controverse over artikel 17 (voorheen artikel 13) in de richtlijn, daarin wordt beschreven dat de aansprakelijkheid straks ligt bij de site die content publiceert, in plaats van bij de gebruiker die uploadt.

Het is de bedoeling dat platforms, hele grote maar ook kleinere, afspraken gaan maken met licentiehouders. Lukt dat niet, dan mag de content niet online verschijnen. Gebeurt dat toch, dan kunnen ze een grote claim krijgen. En dat willen partijen voorkomen, waardoor wordt gevreesd voor een 'uploadfilter'.

Doemscenario's

Die staat niet letterlijk in de richtlijn beschreven maar is het gevolg ervan, zeggen tegenstanders. "De auteursrechtenrichtlijn leidt tot een verschraling van onze communicatie online", zegt Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. "Straks worden de uploads van gebruikers gemonitord, gefilterd en waar nodig geblokkeerd."

