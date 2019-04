Kledingconvenant tevreden over voortgang, critici niet overtuigd

Het convenant werd drie jaar geleden gesloten naar aanleiding van de grootste ramp in de kledingindustrie: het instorten van kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh, in 2013. Bij die ramp vielen meer dan duizend doden. Bedrijven die meedoen met het convenant hebben de verplichting om zich in te spannen voor betere arbeidsomstandigheden en een goede manier van omgaan met dieren en milieu. Bijna de helft van de Nederlandse kledingmarkt doet inmiddels mee aan het initiatief, het streefcijfer is 80 procent in 2020.