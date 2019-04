Mirjana Markovic, de 'Lady Macbeth' van de Balkan, overleden

Mirjana Markovic, de weduwe van de voormalige Servische president Slobodan Milosevic, is in Rusland overleden. Ze is 76 jaar geworden. Zij stond bekend als de Lady Macbeth van de Balkan, vanwege de grote invloed die zij had op haar man. Zij was naast zijn vrouw ook zijn politiek adviseur tijdens de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo.

Toch richtte zij in dezelfde periode ook een eigen partij op: de JUL, Verenigd Joegoslavisch Links.

Markovic woonde in Rusland, omdat zij in Servië beschuldigd werd van machtsmisbruik en fraude. Zij en haar twee kinderen worden ervan verdacht tientallen miljoenen euro's te hebben weggesluisd naar buitenlandse bankaccounts.

De reacties op haar dood in Servië zijn wisselend. De huidige leider van de Socialistische Partij, de partij van Milosevic, zegt dat zij Markovic altijd gerespecteerd heeft als Milosevic' vrouw, ook al was ze het niet altijd met haar eens.

'Moordzuchtig systeem'

Politicoloog Jasmin Mujanovic deelt die mening niet: "Ze was onderdeel van een moordzuchtig systeem. En zoals veel anderen, is ze het recht ontvlucht."

Markovic werd ervan beschuldigd achter de moord van de prominente journalist Slavko Curuvija te zitten. Een van de meest opzienbare moorden uit de de tijd van haar mans regime.

Waaraan Markovic is overleden is niet bevestigd, maar volgens Servische media is zij gestorven zijn aan een longontsteking.

Milosevic overleed in 2006 in de gevangenis van Scheveningen. Hij werd door het Joegoslaviëtribunaal verdacht van genocide en oorlogsmisdaden, maar overleed voordat er een uitspraak kon worden gedaan.