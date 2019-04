Wekdienst 14/4: controle op wielrenners en wielerklassieker Parijs-Roubaix

En dan nog even dit:

De 13-jarige Maeve uit het Friese Lemmer is het uithangbord voor een sport die nog niet zo bekend is in Nederland: kidsfitness. Dat is een combinatie van dansen, turnen en krachttraining.

Vandaag staat Maeve op het NK, waar ze de enige deelnemer is in haar klasse. Binnenkort doet ze als eerste Nederlander ooit met aan het EK in Servië. Hoewel kidsfitness hier dus nog niet echt bekend is, is Maeve al wel een ster op sociale media. Ze heeft op Instagram bijna 50.000 volgers, waar de filmpjes van haar oefeningen in Wonder Woman-kostuum veel worden bekeken.