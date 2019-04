Gigantisch vliegtuig, zo breed als voetbalveld, voor het eerst de lucht in

De jumbojet vloog 2,5 uur op 5 kilometer hoogte over de Mojavewoestijn in de Verenigde Staten. Het vliegtuig haalde een maximumsnelheid van rond de 300 kilometer per uur.

Stratolaunch heeft het vliegtuig gebouwd. Het bedrijf werd opgezet en gefinancierd door Paul Allen, een medeoprichter van Microsoft die vorig jaar overleed.