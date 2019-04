Rode Kruis wijst grootste oorlogsmisdadiger van Game of Thrones aan

Slavernij, aanvallen op burgers, menselijke schilden, executie van krijgsgevangenen; het Rode Kruis komt het niet alleen tegen in de echte wereld. Met de komst van het laatste seizoen Game of Thrones dit weekend heeft de Australische tak van de hulporganisatie geturfd wie de grootste nog levende oorlogsmisdadiger van Westeros is.

"Het is misschien een verrassend antwoord", staat in een persbericht. "Joffrey was toch altijd zo'n rotjong? En Cersei houdt ook niet van regeltjes." Toch staan zij opvallend laag op de ranglijst.

Een groep Rode Kruis-vrijwilligers heeft de afgelopen weken alle uitgezonden 67 afleveringen bekeken met de Geneefse Conventie in de hand. Van alle nog levende hoofdpersonen is fanfavoriet Daenerys de grootste misdadiger, met vijftien overtredingen van het oorlogsrecht. In totaal telde het team 103 keren dat het misging, slechts 21 keer werden de regels wel gerespecteerd.

Gevilde man

Over de hele serie blijkt de sadistische Ramsey Bolton de grootste crimineel, met zeventien aanklachten. Maar die kan niet meer voor Internationaal Gerechtshof in Den Haag worden gesleept, want hij leeft niet meer. Ramseys vader Roose staat met acht stuks op nummer drie; misschien niet verrassend voor een geslacht met een gevilde man als familiewapen.

Het Rode Kruis rekent Daenerys enkele controversiële beslissingen zwaar aan. De organisatie is blij dat ze de slaven van de stad Mareen bevrijdde, maar tikt haar op de vingers dat ze de oude heersers van de stad massaal liet kruisigen. Dat was niet alleen een buitengerechtelijke executie, maar ook marteling.

Het Rode Kruis geeft toe dat het Verdrag van Genève het nergens letterlijk heeft over draken, maar de inzet van buitensporig geweld op het slagveld kan niet door de beugel. Aanvallen op militairen met drakenvuur zijn nog goed te praten, maar de vernietiging van voorraden die ook voor burgers bedoeld zijn, is verboden, maant het Rode Kruis. "Doe dat nou niet, Dani."

Knipoog

In het rapport wordt verder de Night King gelaakt voor het inzetten van slaven (zijn zombies), geldt de bekende scène Red Wedding als vreselijk voorbeeld van perfidie (de vijand laten denken dat hij door het oorlogsrecht beschermd is) en worden de Dothraki veroordeeld voor seksueel geweld. Jon Snow zet kindsoldaten in, Tyrion gebruikte het massavernietigingswapens wildfire in de Battle of the Blackwater en Jaime had niet mogen plunderen, sommen de onderzoekers verder op.

Ze benadrukken dat het onderzoek met een "met een knipoog" is gedaan, maar dat zo wel meer mensen zullen nadenken over de definitie van oorlogsmisdaden. Als pleitbezorger van het internationaal recht zou het Rode Kruis veel van deze krijgsheren en -dames in Den Haag terecht willen zien komen.

"Dit is een prachtige manier om mensen in landen zonder oorlog de waarde te laten zien van deze regels, via een scenario waar ze bekend en betrokken mee zijn."

Voor het Rode Kruis is de leider die zich het meest consistent aan moderne oorlogsregels hield Robb Stark, met maar één overtreding (het nemen van gijzelaars). Hij regelde bovendien medische verzorging voor gewonden vijanden.

Enorm strafblad

Dat Cersei Lannister als belangrijkste femme fatale in de serie niet hoog op deze lijst eindigt, is een kwestie van interpretatie. "Cersei heeft het heiligdom van Baelor opgeblazen, maar technisch gesproken is dat een terreurdaad, geen schending van het oorlogsrecht. Daarom staat ze niet hoog op deze lijst."

Het Rode Kruis merkt wel op dat Cersei een enorm strafblad heeft: van de moordpoging op Brandon in aflevering 1 tot de misdadige behandeling van haar rivaal Margeary. Maar die worden niet tot haar drie oorlogsmisdaden gerekend: het nemen van gijzelaars, verraad en het vermoorden van krijgsgevangenen.

Het Rode Kruis belooft het achtste seizoen ook weer langs de meetlat van het internationaal recht te leggen, zodat straks duidelijk is wie de grootste boef is. "De popcorn staat al klaar, en de spreadsheets ook."