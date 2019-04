Wispelturig april zorgt voor sneeuw door heel het land

Als gevolg van de nachtvorst moesten de praalwagens van de Bloemencorso in de Bollenstreek binnen overnachten. Anders zouden de bloemen wellicht kapot vriezen. Die maatregel was in het 72 jarige bestaan van het Bloemencorso nog nooit genomen. Ook fruittelers hebben deze week maatregelen genomen tegen de nachtvorst.

Lentedagen met milde winterse buien als vandaag gaan niet als echte sneeuwdag de boeken in. Dat gebeurt pas als er 's ochtends al een "gesloten sneeuwdek" aanwezig is op een meetpunt. Er wordt dan gesproken van een sneeuwdekdag. Sinds 1951 kwam dit in 31 verschillende jaren ten minste een keer voor in april, meldt Weerplaza. De laatste keer was in 2016.