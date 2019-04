Een simpele treinreis is voor veel blinden een hindernisbaan

De geleidelijnen bestaan al een poos, maar sinds 2017 zijn ze echt op alle stations aanwezig. Het is een enorme vooruitgang vergeleken met 30 jaar geleden, toen Overman, die kokervisus heeft, op 15-jarige leeftijd met een stok moest gaan lopen. "Ik moest gebruikmaken van stoepranden, muurtjes en gevels van gebouwen. Nu kom ik in theorie zonder problemen op mijn bestemming. Helaas kom ik in de praktijk van alles tegen: rolstoelen, kinderwagens, schoonmaakkarretjes of zelfs auto's van beveiligers of ov-bedrijven."

Het is vaak geen onwil, mensen staan er simpelweg niet bij stil hoe belangrijk die geleidelijnen zijn, zegt Ton van Weerdenburg van de Oogvereniging. De campagne, die ook wordt gesteund door ProRail, NS en 23 gemeenten, is dus vooral bedoeld om mensen wakker te schudden. Dat gebeurt met tegelstickers die het begin van een geleidelijn aanduiden, flyeracties en filmpjes in treinen en op stations. Ook kunnen voorbijgangers met een speciale bril op zelf ervaren hoe het is om bijna niets meer te zien.

Bekijk hieronder hoe Noureddine Tamraoui (35) ondanks alle maatregelen maar moeilijk zijn weg vindt op Amstel Station.