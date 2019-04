Vader Anne Faber: terecht dat Hiddema gruwelijke details aanstipte in Kamer

Hiddema kreeg veel kritiek op zijn optreden. Maar volgens Wim Faber had de FvD-politicus "gewoon moeten zeggen wat hij wilde". "Hoe pijnlijk ook, alles wat hij zei, klopte. Het allerergste vind ik wegkijken en doen alsof het allemaal maar een abstract gebeuren is. Zo geef je iedereen de mogelijkheid om het niet te hoeven weten. We moeten het beest in de bek kijken."

Kamerlid Hiddema gebruikte bij het debat soortgelijke bewoordingen toen Kamervoorzitter Arib hem vroeg details weg te laten omwille van de nabestaanden. "Het beest in de man (Michael P. red.) heeft de ouders behoorlijk parten gespeeld", zei de FvD'er. "Wat ik hier probeer te duiden, is dat niemand dat beest in de ogen heeft gekeken. Dat is gebeurd vanuit gemakzucht."

De politicus doelde daarbij op de fouten die zijn geconstateerd bij de behandeling van P. Uit rapporten blijkt dat de Dienst Justitiële Inrichtingen, de gevangenis in Vught en de kliniek in Den Dolder ernstig zijn tekortgeschoten.

Bij de overdracht naar de kliniek in Den Dolder werd niet gekeken naar het zedenverleden van P., terwijl de details van zijn eerdere verkrachtingen staan beschreven in een vonnis dat voor iedereen toegankelijk is, zei Hiddema.

'Ongemak in Tweede Kamer'

In tegenstelling tot Wim Faber, was zijn broer Hans wel aanwezig bij het Kamerdebat. Hij schreef het boek over de zaak van Anne en komt ook aan het woord in de Volkskrant. Hij vertelt dat hij bij het betoog van Hiddema het ongemak voelde van de aanwezigen in de Tweede Kamer.

De reactie in de Kamer duidt er volgens vader Wim Faber op dat politici niet goed genoeg geïnformeerd waren. Hij zegt dat hij niet naar het debat is gegaan, omdat hij verwachtte dat er niet genoeg zou worden doorgevraagd. Die verwachting is uitgekomen, stelt hij. Daardoor zijn volgens hem "de echte verantwoordelijken" ermee weggekomen. Hij noemt de bestuursvoorzitter van de kliniek in Den Dolder, de directeur van de gevangenis in Vught en de rechters.

Nabestaanden in zaal

Na het Kamerdebat zei Hiddema in NOS-radioprogramma Met het Oog Op Morgen dat het debat niet scherp genoeg werd gevoerd door de aanwezigheid van de familie van Anne Faber. Die hadden beter op de publieke tribune kunnen zitten en niet in de zaal, vond hij.

"Nu werden ze deel van de plenaire behandeling. Dat gaf een bepaalde waardigheid, die het debat niet ten goede komt. Door de behoefte van Kamerleden zich in te houden, kon de minister er ongeschonden vanaf komen."

De woordvoerder van Arib benadrukt dat de Kamer de nabestaanden niet speciaal voor het debat had uitgenodigd, zoals sommigen denken. "Maar toen we hoorden dat ze het debat wilden bijwonen, hebben we ze met het oog op alle media-aandacht een plek in de zaal gegeven in plaats van op de tribune."

Minister Dekker voor Rechtsbescherming kon aanblijven na het debat. De meeste partijen in de Tweede Kamer steunden zijn plannen om de fouten die zijn gemaakt na de moord op Anne Faber in de toekomst te voorkomen.