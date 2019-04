Politie geeft fouten toe bij optreden voor Ajax-Juventus

De politie heeft fouten gemaakt tijdens het handelen rond de wedstrijd Ajax - Juventus, is de conclusie van het eerste overleg van de Amsterdamse driehoek over afgelopen woensdag. De inzet van twee waterkanonnen zou voor een "onbedoelde provocatie" hebben gezorgd, schrijven burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie in een persbericht, melden NH en AT5.

Gisteren maakte Halsema al bekend dat er een onderzoek naar het politieoptreden zou komen.

Toen Ajax-fans bij de Johan Cruijff Arena fakkels afstaken, wat vooraf door de Amsterdamse politie verboden was, greep de ME in. Daarbij werden onder meer waterkanonnen en politiepaarden ingezet om supporters uiteen te drijven.

"De uitvoering is niet goed verlopen", staat in de verklaring van de Amsterdamse driehoek. "Er wordt gekeken naar de bruikbaarheid van waterwerpers in de toekomst."

In gesprek

De supportersvereniging noemde de politieactie eerder al buitenproportioneel en sprak van uitlokking door de politie. De driehoek gaat in gesprek met "vertegenwoordigers van de Ajax-aanhang".

Op andere plekken in Amsterdam waren agenten druk door groepen gewapende Italiaanse supporters. Daarbij werden tientallen supporters gearresteerd. Acht agenten raakten gewond.

Komende dinsdag debatteert de Amsterdamse gemeenteraad over de kwestie.