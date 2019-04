Kim Jong-un staat open voor derde top met Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bereid om voor de derde keer de Amerikaanse president Trump te ontmoeten. Hij stelt wel als voorwaarde dat de Verenigde Staten voor het eind van het jaar met een acceptabel voorstel komen om een einde te maken aan de sancties. Donald Trump gaf al eerder aan open te staan voor een derde top.

Twee keer eerder praatten Kim en Trump over het opheffen van de sancties tegen Noord-Korea, dat in ruil zijn nucleaire programma en raketontwikkeling moet opgeven. De laatste top in Hanoi eindigde in een mislukking, volgens Kim omdat de Amerikanen eenzijdige eisen stelden. Volgens hem is zijn persoonlijke relatie met Trump nog altijd goed.

Volgens de VS werden de twee het de vorige keer niet met elkaar eens omdat Noord-Korea vroeg om verlichting van de sancties, terwijl daar maar "minimale ontwapeningsmaatregelen" tegenover stonden.

Symbolische machtswissel

De uitspraak van Kim komt na een symbolische machtswissel in Noord-Korea. De 80-jarige premier Pak Pong-ju is gisteren vervangen door de jongere Kim Jae-ryong, die in het Westen onbekend is. En de 91-jarige president Kim Yong-nam wordt vervangen door de 69-jarige Choe Ryong-hae. Deze twee 'nieuwelingen' zijn belangrijke vertrouwelingen van Kim Jong-un.