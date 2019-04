Kim Jong-un bevestigt macht met symbolische wisseling van de wacht

Het Noord-Koreaanse regime heeft een symbolische machtswissel doorgevoerd. De 80-jarige premier Pak Pong-ju is vervangen door de jongere Kim Jae-ryong, die in het Westen onbekend is. En de 91-jarige president Kim Yong-nam wordt vervangen door de 69-jarige Choe Ryong-hae. Daarmee consolideert Kim Jong-un zijn macht over Noord-Korea, want ook de twee nieuwelingen behoren tot de 'binnenste kring' van zijn vertrouwelingen.

De 'Opperste Leider' zelf is zoals verwacht herkozen als voorzitter van de Commissie voor Staatszaken, het hoogste beslissingsorgaan in Noord-Korea. Ook heeft hij een nieuwe titel gekregen, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News. Vanaf nu is Kim ook de 'Opperste Vertegenwoordiger' van het Koreaanse volk.

Kim Jong-il

"Kim Jong-un lijkt nu op hetzelfde niveau te staan als zijn vader", zegt Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen, die het boek De Kim-dynastie schreef, over de geschiedenis van het land. De 35-jarige Kim Jong-un kwam zeven jaar geleden na de dood van zijn vader Kim Jong-il aan de macht.

Vanwege Kims jonge leeftijd en de onverwachtse opvolging heeft hij de tijd nodig gehad om grip op de macht over het regime te krijgen. "Dat opvolgingsproces lijkt nu compleet", zegt Van der Veen. "Al was dat de facto al het geval. Met deze nieuwe titel is het in ieder geval bevestigd."

Weinig veranderd

"Ik zie niet echt een verandering", zegt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden. "Het lijkt eerder een teken dat Kim stevig in het zadel zit, dan dat hij meer macht heeft gekregen."

Van der Veen ziet dat ook: "Oude, trouwe figuren die lang aan hun plek kleefden, mogen weg. Andere hoge functionarissen met loyaliteit voor Kim krijgen een nog hogere positie." Volgens Breuker is het gevaarlijk om vanuit het Westen te veel te focussen op "wisseling van de poppetjes".

Onderhandeling met Westen

"Wel kan je zien dat functionarissen die hebben gewerkt aan de onderhandelingen met de Verenigde Staten worden beloond", zegt Van der Veen. "Hiervoor waren dat juist mensen die bezig waren het kernwapenprogramma te ontwikkelen. Het regime lijkt zich dus te richten op een doorgang van de onderhandelingen met het Westen."

Tijdens de ceremonie werd ook gesproken over de verdere normalisering als land. "Dat is een van de belangrijkste doelen", denkt Breuker. "Noord-Korea wil gezien worden als serieuze kernwapenmacht en handelspartner."

Dat proces is al in gang gezet met de toppen met de Verenigde Staten in Singapore en Vietnam, volgens Van der Veen. "Ze willen af van de status als paria", zegt hij. "Noord-Korea wil als een normaal land gezien worden."