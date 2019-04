De kanker is al 24 jaar weg, maar beheerst nog steeds het leven van Ton

Het doet Kroon goed om te zien dat landelijke belangenorganisaties de problemen van ex-kankerpatiënten nu onder de aandacht brengen. "De urgentie was er lange tijd niet, maar die gaat nu wel komen", zegt hij. "We zijn zo succesvol geworden in het behandelen van kanker, dat we nu meer overlevenden van kanker krijgen. Er is een groeiende groep die gewoon wil werken, huizen wil kopen en wil meedoen. Als we niets doen, wordt dit echt een probleem voor de maatschappij."

De kanker heeft Kroon er dan niet onder gekregen - de ziekte heeft zijn leven wel op zijn kop gezet. "Ik ben geen ongelukkig mens", zegt hij tot slot. "Maar ik moet niet te veel nadenken over hoe het leven zou zijn als ik niet ziek was geweest. Want dat verschil is waarschijnlijk gigantisch."