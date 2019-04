Winkelketen Sissy-Boy definitief failliet

Kleding- en woonaccessoires-keten Sissy-Boy is failliet. Het faillissement is gisteren door de rechtbank in Amsterdam uitgesproken en of er een doorstart mogelijk is, is niet duidelijk.

Begin deze maand vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. Eigenaar Brand Retail Group wilde de keten al een tijdje verkopen, zei een woordvoerder toen. Het was bijna tot een akkoord gekomen, maar de tegenpartij zou zich eind maart hebben teruggetrokken.

Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en heeft 45 vestigingen in de Benelux. Er werken circa zeshonderd mensen, veel van hen in deeltijd. De omzet bedroeg het afgelopen jaar circa 60 miljoen euro.

Of de winkels voorlopig open blijven, is ook nog niet bekend.