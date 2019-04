Modi of Gandhi? 900 miljoen Indiërs naar de stembus

Voor elke inwoner moet er op maximaal twee kilometer afstand een stembus zijn, dat is wettelijk vastgelegd. "Daardoor worden in afgelegen gebieden stembureaus geplaatst voor maar tien mensen of minder", zegt correspondent Aletta André. In totaal zijn er een miljoen stemlokalen.

Vijftien jaar geleden is India overgestapt op elektronische stemapparaten, maar er worden ook nog stempapiertjes gebruikt. Om stemfraude te voorkomen krijgen stemmers een lijntje waterdichte paarse inkt op de nagel van hun wijsvinger.

In de zuidoostelijke deelstaat Andhra Pradesh is de eerste verkiezingsdag onrustig verlopen. Bij confrontaties tussen aanhangers van politieke partijen is volgens persbureau AP minstens een persoon om het leven gekomen. Daarnaast heeft de eerste minister van die deelstaat, N. Chandrababu Naidu, bezwaar aangetekend bij de Kiescommissie. Volgens hem werkten de stemmachines bij zo'n 150 stembureaus niet. Hij eist een herstemming bij die stembureaus.

Exitpolls

Het is nog veel te vroeg voor exitpolls, maar zoals eerder gezegd gaat Modi's Bharatiya Janata-partij (BJP) in de voorlopige polls aan de leiding. Hij is sinds 2014 premier van India en wordt door zijn achterban gezien als een charismatische leider. "Goede tijden en vooruitgang voor allen": met deze belofte won Modi de vorige verkiezingen met een monsterzege.

Ondanks het feit dat de economie daadwerkelijk is gegroeid, is de werkeloosheid in 45 jaar nog nooit zo hoog geweest. 6,1 procent van de Indiërs heeft geen baan - zo'n 78 miljoen mensen dus. Voor jongeren is dat percentage fors hoger: op het platteland 17,7 procent en in de stedelijke gebieden 18,1 procent. Deze cijfers komen uit een gelekt rapport: de regering heeft deze cijfers nog niet bevestigd.

Gandhi probeert van dit groeiende probleem te profiteren. Zo stelt hij bijvoorbeeld voor om een basisinkomen in te voeren voor de armsten van het land. Correspondent André: "De BJP probeert nu de aandacht af te leiden van de economische problemen door de focus op nationale veiligheid en trots te leggen."

Het opgelaaide conflict met Pakistan over de grensregio Kashmir lijkt Modi daarbij goed van pas te komen. "Bij elke speech van de BJP wordt hieraan gerefereerd: Modi is de sterke leider die opstaat tegen Pakistan", zegt André.

Benieuwd naar de oorzaak van het langslepende conflict over de betwiste grensregio, bekijk dan onze uitlegvideo: