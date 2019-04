Man aangehouden voor in brand steken drie zwarte kerken in Louisiana

De politie in de Amerikaanse staat Louisiana heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van drie zwarte kerken. Het gaat om de 21-jarige witte Amerikaan Holden Matthews.

Vanaf eind vorige maand brandden in de zuidelijke staat op enkele kilometers van elkaar in tien dagen tijd drie kerken af van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Op het moment van de branden waren de kerken leeg.

Vorige maand ging eerst de St. Mary Baptist Church in het plaatsje Port Barre in vlammen op. Enkele dagen later volgden de Greater Union Baptist Church en de Mount Pleasant Baptist Church in het nabijgelegen dorp Opelousas. De kerken waren elk meer dan honderd jaar oud.

Racisme?

Matthews wordt in ieder geval driemaal enkelvoudige brandstichting van een religieus gebouw ten laste gelegd. Federale aanklagers onderzoeken of hem ook het plegen van een haatdelict kan worden aangerekend. In het verleden werden in het zuiden van de VS vaker zwarte kerken in brand gestoken. Toen waren de daders witte racisten, zoals Ku Klux Klan-leden.

Matthews is opvallend genoeg de zoon van een plaatsvervangend sheriff. Volgens de politie wist zijn vader niets van de betrokkenheid van zijn zoon bij de branden.

De politie gaat ervan uit dat Matthews alleen handelde en dat met zijn arrestatie de veiligheid in de omgeving is teruggekeerd.