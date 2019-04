Drie zwarte kerken afgebrand in Louisiana, FBI helpt bij onderzoek

In het zuiden van de Verenigde Staten zijn in tien dagen tijd drie zwarte kerken afgebrand. De kerken liggen op een paar kilometer afstand van elkaar in de staat Louisiana.

De brandweer gaat uit van brandstichting, hoewel het bewijs daarvoor nog niet is geleverd. Ook over de dader of daders en hun motief is nog niets bekend.

"Er is hier zeker iets aan de hand", zegt de brandweercommissaris van Louisiana. "Daarom is het uitermate belangrijk dat de burgers ons helpen om uit te vinden hoe het zit. We weten dat er mensen zijn die iets hebben gezien." De lokale autoriteiten worden bij hun onderzoek ondersteund door de federale politiediensten zoals de FBI.

In het verleden werden zwarte kerken in het zuiden in brand gestoken om de Afro-Amerikaanse kerkgangers te intimideren. In die gevallen waren de daders witte racisten, zoals leden van de Ku Klux Klan.