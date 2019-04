Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

Aan de andere kant van Het Kanaal vrezen politici van Mays Conservatieve Partij dat zij bij de verkiezingen worden afgerekend op het feit dat de deal van May nog steeds niet is goedgekeurd. En dat de stemmers naar bijvoorbeeld Nigel Farages Brexit Party overstappen. "De verkiezingen kunnen een soort referendum over de stand van het land worden", zegt correspondent Tim de Wit. "De remainers gaan voor een partij die brexit wil terugdraaien, zoals de Labour-afsplitsing Change UK, dat een nieuw referendum wil. Dat soort bewegingen, de radicale uiteinden, kunnen gaan profiteren."

Er is één manier waarop een Britse stembusgang nog kan worden voorkomen: als May in de eerste drie weken van mei alsnog haar deal door het Lagerhuis krijgt. De Wit: "Maar aangezien het parlement 'm al drie keer heeft weggestemd, heeft niemand in Brussel daar vertrouwen in."

Zo reageerde May vannacht op het uitstel: