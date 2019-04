Acteur Geoffrey Rush krijgt half miljoen schadevergoeding vanwege laster

De Australische acteur Geoffrey Rush heeft een laster-zaak gewonnen die hij had aangespannen tegen de uitgever van een tabloidkrant uit Sydney. Aanleiding voor de zaak waren twee artikelen die The Daily Telegraph publiceerde in 2017, waarin de Oscarwinnaar werd beschuldigd van seksueel wangedrag.

Een federale rechter zegt dat de krant niet genoeg bewijs heeft geleverd dat aantoont dat de berichtgeving klopt. Hij sprak in zijn uitspraak van "roekeloze en onverantwoordelijke sensatiejournalistiek van de ergste soort".

Rush krijgt voorlopig een schadevergoeding van omgerekend 540.000 euro. Volgende maand kan dat bedrag nog verder oplopen, als de hoogte van bijkomende kosten en andere vergoedingen wordt vastgesteld.

Betasting

In de artikelen van The Daily Telegraph stond dat Rush zich verkeerd heeft gedragen tegenover een actrice toen zij samenwerkten in een theaterproductie van King Lear in 2015. Hij zou haar onder meer een ongepast sms'je hebben gestuurd en haar borst hebben betast in een scène, terwijl dat niet in het script stond.

De actrice, Eryn-Jean Norvill, heeft tijdens de rechtszaak getuigd over het incident. Maar de rechter noemde het door haar aangeleverde bewijs tegenstrijdig en zei dat Norvill de neiging heeft om te overdrijven.

Ontkenning

Rush heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hij zegt dat hij door de publicaties grote imagoschade heeft geleden. Daarnaast is hij veel inkomen misgelopen, doordat hij minder werk kreeg en niet meer op het podium durfde te staan uit angst dat iemand in het publiek iets naar hem zou roepen.

Voor de artikelen verschenen verdiende Rush gemiddeld ruim 80.000 euro per maand.

Na de uitspraak reageerde Rush terughoudend. "Er zijn geen winnaars in deze zaak. Het is erg vervelend geweest voor iedereen die erbij betrokken was", zei hij.

Pirates of the Caribbean

Geoffrey Rush is een van de bekendste Australische acteurs. Hij won in 1997 de Oscar voor beste acteur, voor zijn hoofdrol in de film Shine. Voor zijn rollen in Shakespeare in Love en The King's Speech kreeg hij Oscarnominaties.

In de Pirates of the Caribbean-filmreeks speelt Rush kapitein Hector Barbossa.