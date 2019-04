Zwarte school van juf Glenda zoekt leraren: 'Het vraagt echt extra inzet'

Voor scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, is het extra lastig om nieuwe leraren te werven. Het was vanochtend een van de conclusies van het rapport De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. De Multatulischool in Amsterdam is zo'n school met een diverse leerlingpopulatie die continu op zoek is naar nieuw personeel.

In de laatste maand van vorig schooljaar kondigden drie leraren aan dat ze weggingen. Marion Jaspers, directrice van de school, is permanent bezig met zorgen dat er genoeg personeel is. "Gedurende het hele jaar ben ik aan het werven voor nieuwe leerkrachten."

Maar erg makkelijk gaat dat niet, verzucht Jaspers. "Het is eigenlijk niet te doen tijdens een schooljaar." Dat komt volgens haar doordat scholen uit dezelfde kleine vijver vissen en er op dit moment "geen goede werkzoekende leerkrachten rondlopen".

Juf Glenda Olvira van de Multatulischool vertelt waarom het werken op haar school anders is dan op een hele witte school: