Rotterdamse met dochter van 5 maanden vast in Turkije

Een Nederlandse vrouw uit Rotterdam zit sinds afgelopen vrijdag in een cel in Turkije, samen met haar dochtertje van 5 maanden. De vrouw wilde na een driedaagse stedentrip in Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De 31-jarige Rotterdamse is in Istanbul verhoord. In de tenlastelegging staat dat zij medevoorzitter was van de vereniging Demned, de raad van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. Dat is een organisatie die volgens het Turkse Openbaar Ministerie banden onderhoudt met de Koerdische terreurbeweging PKK.

De vrouw ontkent de PKK-banden. In een verslag van het verhoor zegt zij dat de vereniging legaal is in Nederland en zich bezighoudt met culturele activiteiten, zoals dans- en taallessen. De Rotterdamse was als vertegenwoordiger van de Koerdische gemeenschap in 2015 en 2016 betrokken bij gesprekken tussen burgemeester Aboutaleb en verschillende Turkse en Koerdische groepen in de stad.

Ministerie wacht af

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en zowel een Nederlandse als een Turkse advocaat houden zich bezig met de zaak. Uit het Turkse bevolkingsregister blijkt dat de vrouw niet de Turkse nationaliteit heeft. Buitenlandse Zaken meldt dat vandaag voor het eerst twee medewerkers van het consulaat in Istanbul bij de vrouw op bezoek mochten.

Het ministerie zegt dat er direct contact wordt onderhouden met de familie in Nederland. Behalve consulaire bijstand wacht ook het ministerie nu af wat de rechter in Turkije gaat doen. "Buitenlandse Zaken kan en mag zich niet bemoeien met de rechtsgang in Turkije", zegt een woordvoerder.

Baby heeft diarree

De man van de Rotterdamse is afgelopen zaterdag naar Istanbul gevlogen om zijn vrouw en dochter in de cel te bezoeken. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Ook spullen die hij wilde brengen, zoals luiers en medicijnen voor het kind, heeft hij niet bij haar kunnen afgeven. Hun dochter lijdt aan een luchtweginfectie en heeft diarree. Volgens een doktersverklaring moet dat goed behandeld worden, omdat het gevaar van uitdroging bestaat. Medicijnen die de vrouw bij zich had, zijn volgens de advocaat in de gevangenis afgenomen.