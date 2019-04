Brief straks mogelijk niet meer bezorgd maar ingescand toegankelijk

Het kabinet wil het mogelijk maken dat postbedrijven de post in de toekomst niet meer per se door de brievenbus hoeven te gooien. Het idee is dat ze die - als de consument dat wil - ook kunnen inscannen en digitaal aanbieden of bij een verzamelpunt in de wijk kunnen achterlaten.

Staatssecretaris Keijzer heeft een wijziging van de Postwet op papier gezet, die deze modernisering mogelijk moet maken. Het gaat nog om een voorstel in een pril stadium. Tot en met 14 mei kunnen burgers erop reageren in een internetconsultatie.

Keijzer ziet een verschuiving in de postbezorging. Mensen en bedrijven mailen steeds meer en sturen minder brieven. Ze wil door een wetswijziging zorgen dat postbedrijven hier beter op kunnen inspelen en dat consumenten meer zelf kunnen bepalen hoe en waar zij hun post ontvangen.

Wel benadrukt ze dat de minimale eisen voor postbedrijven overeind blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat PostNL de openbare brievenbussen vijf dagen per week leegt en ook vijf keer aan huis blijft bezorgen, zodat gemiddeld 95 procent van de brieven de volgende dag op de mat ligt.