Poetin over Mueller-rapport: we wisten al dat het zo zou eindigen

President Poetin heeft voor het eerst gereageerd op het rapport van de Amerikaanse speciale aanklager Mueller. Die zei na twee jaar onderzoek dat er geen bewijs voor is gevonden dat het campagneteam van Donald Trump en de Russische autoriteiten hebben samengespannen om de verkiezingen te beïnvloeden.

"Een berg heeft een muis gebaard", verwees Poetin naar een Romeinse fabel over hooggespannen verwachtingen die niet uitkomen. "Het was van het begin af aan voor ons duidelijk dat het op deze manier zou eindigen. We hopen dat de situatie nu weer normaal wordt."

Binnenlandse strijd

Het Kremlin heeft in het verleden al meerdere keren gezegd zich niet bemoeid te hebben met de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

Volgens Poetin waren de beschuldigingen onderdeel van de binnenlandse strijd in de VS. Die zou het onvermogen tonen van de Democraten om de uitslag van de presidentverkiezingen te accepteren.