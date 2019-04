Opnieuw aanhouding voor aanslag op Telegraaf-gebouw

De politie heeft een dertiende verdachte opgepakt in verband met de aanslag op het Telegraaf-gebouw in Amsterdam in juni vorig jaar. Het gaat om een 21-jarige man. Waar hij is aangehouden, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

Gisteren werden bij invallen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag twaalf verdachten opgepakt. Zes van hen zouden net als de vandaag opgepakte man bij de aanslag zelf betrokken zijn geweest. Zes anderen zouden bij een groep horen die de onderwereld ondersteunt, bijvoorbeeld door het leveren van gestolen auto's.

Bij de aanslag op 26 juni ramde een bestelauto de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam. De dader stak daarna jerrycans met benzine in brand die in de auto lagen.

Politie en justitie vermoeden dat de voortvluchtige Ridouan T. (41) achter de aanslag zit. Hij staat op de internationale opsporingslijst als verdachte van een serie moorden in de onderwereld.