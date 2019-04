Prostitutiebeleid naar Zweeds model 'leidt tot meer geweld'

Prostitutiebezoek strafbaar stellen en sekswerkers helpen, dat moet als het aan jongerenbeweging Exxpose ligt het nieuwe beleid worden in Nederland. De stichting heeft voor het plan 40.000 handtekeningen verzameld en wil het onderwerp zo weer op de politieke agenda krijgen.

"Seks kopen is niet oké, het is altijd een uitbuitingssituatie", zegt Natascha Bos van de christelijke jongerenvereniging. "Prostitutie in zichzelf is eigenlijk een voedingsbodem voor uitbuiting. Seks kopen is eigenlijk iemand die in een kwetsbare situatie zit betalen voor iets wat diegene op dat moment niet wil."

"Doodeng", noemt sekswerkdeskundige Yvette Luhrs het plan. Ze is zelf ook werkzaam in de seksindustrie. Het model waar Exxpose met de petitie naartoe wil, het nordic model, is volgens haar heel gevaarlijk. Daarmee wordt de hoerenloper strafbaar gesteld. Dat gebeurt al in Zweden, Noorwegen en Frankrijk.