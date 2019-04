Jongeren verzamelen 40.000 handtekeningen voor verbod op betaalde seks

Met de petitie hopen de initiatiefnemers dat Nederland het kopen van seks strafbaar stelt, zoals dat al het geval is in Zweden, Noorwegen en Frankrijk. De wetgeving in die landen, ook wel het nordic model genoemd, bepaalt dat mensen die in de prostitutie werken niet strafbaar zijn en hulp krijgen aangeboden. De kopers van seks zijn wel strafbaar.

Volgens De Jong leidt het huidige model tot ongelijkheid: mannen met macht en geld kopen in haar ogen toestemming voor seks van kwetsbare en kansarme vrouwen af.

De Jong kwam op het idee voor het petitie toen ze op de Wallen in gesprek kwam met een raamprostituee. "Een klant deed een prijsvoorstel voor seks met ons allebei", vertelt ze in De Volkskrant. "Dat ervoer ik als een belediging, maar de prostituee vond het een heel normale vraag. Maar het is niet normaal. Vrouwen zijn niet automatisch zelfstandig of veilig achter een raam." Juist in de kamer, achter een gesloten deur, waar de politie niet is, vindt geweld en onderdrukking plaats, zegt ze.

Schone schijn

Op zijn website schrijft de beweging dat Nederland de schijn ophoudt met nette ramen, politie op straat en professionele rondleidingen. Daarnaast zou het lastig zijn om te zien wanneer er sprake is van gedwongen of vrijwillige prostitutie. "Zo zijn er zaken bekend waarin vrouwen pas na jarenlang intensief contact met politie durfden aan te geven dat ze eigenlijk gedwongen werden door een pooier", zo valt te lezen.

Een grote groep vrouwen is volgens Exxpose de dupe van een zeer klein percentage prostituees dat blij is met hun positie. "Ja, er zijn mensen die zeggen dat het leuk werk is om te doen", zegt De Jong. "Maar we weten dat het maar een klein percentage is van mensen in seksindustrie. Wij zien vooral kwetsbare vrouwen die voor zichzelf geen andere optie zien of worden gedwongen door een man." Ze willen dat het beleid wordt afgestemd op de vrouwen die gedwongen worden en niet op "de paar mensen" die het leuk vinden om te doen.

Dat er op dit moment blijkbaar behoefte is aan sekswerkers is volgens De Jong geen reden om het beleid zo te houden. "Niemand ontploft als die geen seks kan kopen. Het is bizar dat die behoefte belangrijker is dan het veiligheid en welbevinden van vrouwen in de prostitutie."

Volgens De Jong is het beleid in Nederland er nu op gericht dat de seks waar mannen 'recht op hebben' te koop moet zijn. "Daarom offeren we er een bepaald soort vrouw voor op. Zij worden opgeofferd om deze klus te klaren omdat mannen seks nodig hebben. Laten we kijken wat deze vrouwen nodig hebben, in plaats van de mannen."

Wat vindt Den Haag?

ChristenUnie-leider Segers schrijft op de website van Exxpose: "Liefde en seks horen bij elkaar. Prostitutie heeft alles met seks te maken, maar niets met liefde. Het zou geweldig zijn als dit Burgerinitiatief de Tweede Kamer dwingt om hierover na te denken!"

De coalitiepartijen reageren verschillend op het voorstel. Of de petitie voldoende aanleiding is voor een debat in de Tweede Kamer, moet nog blijken.