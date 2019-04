Taalbureau verdacht van mensensmokkel en oplichting

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee Amsterdammers die zouden hebben gefraudeerd met inburgeringsexamens van onder meer mensensmokkel, oplichting, diefstal en witwassen. Ze zitten al ruim twee weken vast, meldt het OM.

In de zaak werden vorig jaar juli op elf plekken invallen gedaan. Het taalbureau van de twee zou leerlingen voor het inburgeringsexamen hebben geholpen hun examen te halen. De mannen werden op 24 maart aangehouden en vandaag werd hun voorarrest verlengd met dertig dagen.

Camera

Volgens het OM lieten ze leerlingen met een verborgen camera het examen opnemen. De opnames werden gebruikt om andere leerlingen te trainen om de juiste antwoorden te geven.

Daarnaast denkt het OM dat leerlingen bij het examen via een radioverbinding in verbinding stond met iemand die hen hielp om de goede antwoorden te geven. Daarvoor werd in november een 32-jarige Amsterdammer aangehouden.

DUO benadeeld

Verder maakte het OM toen bekend dat de taalschool voor honderdduizenden euro's aan valse declaraties zou hebben ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Met de fraude is DUO ook op een andere manier benadeeld. Leerlingen voor het inburgeringsexamen ontvangen van DUO maximaal 10.000 euro om de lessen te betalen om hun examen te halen. Dat geld wordt aan het taalbureau uitbetaald. Het is een lening, maar leerlingen die in een keer slagen voor het examen, hoeven het geld niet terug te betalen.

Overdoen

De twee hebben volgens het OM met de fraude immigranten illegaal geholpen bij hun verblijf in Nederland. Verder hebben ze examenvragen onrechtmatig gekregen en verspreid. Om die reden worden ze verdacht van mensensmokkel, diefstal en heling, oplichting van DUO en het witwassen van de inkomsten die ze door de vermoedelijke fraude kregen.

Leerlingen van het taalbureau die hebben meegewerkt aan de fraude, moeten hun examen overdoen. DUO laat desgevraagd weten dat als er bij het inburgeringsexamen fraude geconstateerd wordt, het examen ongeldig wordt verklaard.