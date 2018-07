Politie-inval wegens inburgeringsfraude

De recherche heeft gisteren op elf locaties invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar fraude bij taalbureaus. De bureaus in Amsterdam en Utrecht worden verdacht van gesjoemel met inburgeringsexamens. De politie nam administratie en 10.000 euro aan contant geld in beslag.

Het taalbureau in Amsterdam wordt verdacht van examenfraude. Het vermoeden is dat de bestuurders van het bureau over examenvragen beschikken. Ze zouden nauwelijks les geven, maar de leerlingen alleen trainen om antwoord op de vragen te geven.

Het Utrechtse bureau zou valse declaraties hebben ingediend bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de instantie die het inburgeringsexamen afneemt. Door handtekeningen te vervalsen zou deze taalschool honderdduizenden euro's te veel hebben ontvangen van DUO.

Inburgeringsexamen

Migranten moeten binnen drie jaar na aankomst in Nederland een inburgeringsexamen doen. Wie het examen haalt, krijgt een inburgeringsdiploma, waarmee een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd.

Inburgeraars die taallessen willen volgen, kunnen een lening krijgen van maximaal 10.000 euro. Ze moeten zich dan inschrijven bij een erkende taalschool. De cursisten dienen de rekeningen van de taalschool in bij DUO, die het bedrag aan de school overmaakt. Cursisten die voor het examen slagen, hoeven de lening niet terug te betalen.