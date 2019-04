ASR-top krijgt na 2020 geen bonussen meer

Verzekeraar ASR wil stoppen met het toekennen van bonussen en beloningen in aandelen. De top van het bedrijf krijgt er vanaf 2020 in principe net als de rest van het personeel drie procent loonsverhoging per jaar bij, meldt De Telegraaf.

Vorig jaar kwam de verzekeraar nog in opspraak door de flinke loonsverhogingen die bij het bestuur doorgevoerd werden. Het bedrijf werd tijdens de economische crisis van 2008 genationaliseerd en mocht sindsdien van de overheid geen bonussen meer toekennen. Kort nadat het belang van de overheid in het bedrijf was afgebouwd, kreeg de top van het bedrijf een flinke salarisverhoging.

740.000 euro

Volgens ASR was dat te rechtvaardigen, omdat het ook na de loonsverhogingen alsnog aan de onderkant van de markt blijft. Bestuursvoorzitter Jos Baeten verdient na de loonsverhoging 740.000 euro per jaar. Binnen de bedrijven die aan de AEX-index genoteerd staan, verdient alleen ABN Amro-ceo Kees van Dijkhuizen minder.

Vanaf 2020 wil het bedrijf een nieuwe weg ingaan. Bonussen worden geschrapt, en het bestuur moet het dan doen met een vrij vaste loonsverhoging. De rest van het personeel krijgt er jaarlijks drie procent bij, maar bij de top van het bedrijf zal dat net anders liggen.

Tussen de 0 en 6 procent

"De vaste drie procent verhoging ging aandeelhouders iets te ver", zegt president-commissaris Kick van der Pol tegen De Telegraaf. "Dus zeggen we dat bestuurders er in principe drie procent bij krijgen, maar dat bij zeer slechte jaren of extra goede prestaties het percentage tussen nul en zes procent kan variƫren."

De top mag volgens de nieuwe regels maximaal twintig keer meer verdienen dan de gemiddelde werknemer.

Het nieuwe beloningssysteem is nu nog een voorstel van de verzekeraar. Op 22 mei moeten aandeelhouders over het voorstel stemmen.