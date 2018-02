Flinke salarisverhoging voor ASR-top

De salarissen van de raad van bestuur van de Nederlandse verzekeraar ASR gaan flink omhoog. De top ziet de komende twee jaar het loon met meer dan 200.000 euro stijgen.

De verzekeraar laat weten dat de salarissen in stappen zullen worden verhoogd. Topman Jos Baeten gaat van 529.000 naar 740.000 per 1 januari 2020. Andere bestuursleden gaan van 400.000 euro naar zo'n 650.000 euro en 670.000 euro.

Volgens de raad van commissarissen, die over de salarissen van de top gaat, is de loonsverhoging noodzakelijk als het bedrijf wil concurreren met andere verzekeraars in de Europa. "Zelfs met deze verhoging ligt het salaris van de top flink onder het meestvoorkomende loon voor het bestuur in de rest van Europa."

Geen staatsbedrijf meer

Sinds 2011 mocht ASR van de overheid geen bonussen meer uitdelen aan de top en ook mochten de salarissen niet omhoog. Tijdens de economische crisis in 2008 werd ASR, de Nederlandse verzekeringspoot van Fortis, namelijk genationaliseerd. Onder ASR vallen de verzekeraars De Amersfoortse, Ditzo, Ardanto en Europeesche Verzekeringen.

Stapsgewijs werd het belang van de overheid in ASR de afgelopen jaren verkleind. Een half jaar geleden verkocht de overheid het resterende belang. Voor de salarisverhoging is daarom niet langer de toestemming nodig van het ministerie van Financiƫn.

'Niet uit te leggen'

Salarissen van de werknemers zijn al die jaren wel conform de cao verhoogd. Zo kwam er afgelopen januari 2 procent bij.

Volgens de FNV staat de salarisverhoging niet in verhouding met die van werknemers. "Zelfs nu de economie floreert, hebben we met ASR zware onderhandelingen moeten voeren om te komen tot 2 procent loonsverhoging voor de medewerkers. Dat vervolgens de top zo'n exorbitante loonsverhoging krijgt, dat kun je naar je eigen medewerkers gewoon niet uitleggen", zegt Gerard van Hees van de FNV.