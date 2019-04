Madonna treedt op bij Eurovisie Songfestival in Tel Aviv

Verwacht wordt dat Madonna 160 man personeel meeneemt. Voor het optreden zou ze een bedrag van 1 miljoen dollar krijgen. Dat wordt betaald door een Israëlisch-Canadese vastgoedmiljardair.

Madonna trad vier keer eerder op in Israël. De laatste keer was in 2012. De finale van het songfestival is op zaterdag 18 mei. De halve finales worden op 14 en 16 mei gehouden.