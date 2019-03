Nummer Duncan Laurence favoriet voor winnen Songfestival

Vanzelfsprekend staat een hoge notering vooraf niet gelijk aan gegarandeerde winst op het liedjesfestival. Maar als je kijkt naar de winnaars van de afgelopen jaren, dan lijkt favoriet zijn bij de wedkantoren wel degelijk een graadmeter voor succes. In 2018, 2015, 2013 en 2012 ging de winst naar een artiest die vooraf getipt was als waarschijnlijke winnaar.

Op het juiste moment pieken

Van oudsher zijn er twee momenten die grote invloed hebben op Songfestivalranglijsten: de nummerpresentatie én de eerste repetities. Pieken lijkt vooral belangrijk bij het tweede onderdeel. Zoals The Common Linnets in 2014. "Die stond er eerst niet zo goed voor, maar schoot na de eerste repetities als een komeet omhoog", zegt Van der Zande. De Nederlandse formatie werd uiteindelijk tweede.

Ilse DeLange is ook bij de inzending van dit jaar betrokken. Ze zit in het creatieve team, samen met onder andere Hans Pannecoucke, die ook de liveshow van The Common LinnetsinKopenhagenregisseerde.

Dinsdag 7 mei is de eerste repetitie van Duncan Laurence. En op donderdag 16 mei komt hij echt in actie op het Songfestival in Tel Aviv. Dan speelt hij Arcade in de laatste helft van de tweede halve finale, net als de nummer twee op de ranglijst: Rusland.