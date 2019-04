'Lang onterecht gedacht dat tweetalig onderwijs alleen voor vwo'ers was'

Waar tweetalig onderwijs eerst populair was op het vwo en later op de havo, kunnen ook leerlingen op steeds meer vmbo-scholen een deel van hun vakken in het Engels volgen.

Sinds de eerste vmbo-school er in 2008 mee begon, groeit het aantal vmbo-scholen dat het aanbiedt, gestaag. Drie jaar geleden werd het nog op 18 scholen gegeven, inmiddels zijn dit er 30 verspreid over Nederland. Daarnaast zijn er scholen die vakken in het Engels aanbieden, maar die niet zijn geregistreerd als officiële tweetaligonderwijs-school.

"Er is heel lang gedacht dat je echt een soort superkind moet zijn voor tweetalig onderwijs. Over kinderen die naar het vwo gaan en makkelijk leren is heel lang gedacht dat zij het best in tweetalig onderwijs zijn", zegt Bregtje van Gent, begeleider tweetalig onderwijs op het Farel College in Amersfoort tegen het Jeugdjournaal. "Wij merkten dat dat helemaal niet zo is. Deze kinderen kunnen het net zo goed en vinden het ook heel erg leuk."

Bekijk in deze Jeugdjournaal-reportage hoe de Engelstalige lessen eraan toegaan: