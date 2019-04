Lobby tegen Russische walvisgevangenis boekt succes: 'We gaan ze vrijlaten'

Cousteau en zijn team gaan de komende tijd helpen om in kaart te brengen hoe de walvissen vrijgelaten kunnen worden. De Fransman benadrukt dat dit tijd gaat kosten: als ze te snel vrijkomen, kunnen ze in de problemen raken en doodgaan. Volgens de gouverneur wordt de komende tijd een omgeving voor de dieren gecreƫerd die zo veel mogelijk lijkt op de omstandigheden in het wild.

Vier bedrijven die betrokken waren bij het vangen van de walvissen zijn in februari door de Russische autoriteiten aangeklaagd.