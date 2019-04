Mama Lambert overleefde genocide Rwanda en helpt nu andere slachtoffers

In Den Haag is herdacht dat precies 25 jaar geleden in Rwanda de genocide begon. Tutsi's en gematigde Hutu's werden honderd dagen lang massaal vermoord door extremistische Hutu's. De volkerenmoord in 1994 kostte het leven aan circa een miljoen mensen en tussen de 250.000 en 500.000 vrouwen en meisjes werden verkracht.

Ook de Rwandese Mama Lambert liep mee in de herdenkingsmars in Den Haag. Zij verloor bij de genocide 78 leden uit haar familie, maar wist als door een wonder zelf te ontkomen. In 2015 schreef ze haar ervaringen op in het boek Voor wie niet in wonderen gelooft.

"Het is een zware dag voor mij, erg emotioneel. Maar het is goed om vandaag te denken aan onze familie, onze vrienden, kinderen, echtgenoten. Het is een dag waarin we met de wereld delen wat er in Rwanda is gebeurd."